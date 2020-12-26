Xiaomi Mi 11 запускается со стеклом Corning Gorilla Glass 7

Компания Xiaomi объявила о том, что будущий смартфон Xiaomi Mi 11 будет оснащаться стеклом Corning Gorilla Glass 7.

Новейшее стекло прошло полноценные тесты на надежность и способна выдержать приложенную нагрузку более 100 кг. Кроме того, стекло Corning Gorilla Glass 7 в два раза более устойчивее к царапинами и в полтора раза устойчивее к падению.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь упомянул, что для разработки дисплея для Mi 11 было вложено не мало усилий и средств, поэтому для него необходима лучшая защита. Дисплей в Xiaomi Mi 11 получился самым лучшим в серии Mi, это приведет к удорожанию смартфона.

Официальная презентация смартфона Xiaomi Mi 11 состоится 28 декабря.