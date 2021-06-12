Xiaomi Mi 12 Ultra первым получит SoC Snapdragon 895

В сети появились первые сведения о топовом смартфоне Xiaomi Mi 12 Ultra, который первым получит еще не представленную официально платформу Snapdragon 895. Это вполне ожидаемо, ведь Xiaomi Mi 11 стал первым смартфоном на базе процессора Snapdragon 888.

Смартфону также прочат LTPO-дисплей с разрешением 2K и кадровой частотой от 1 до 120 Гц, выдвижную или подэкранную селфи-камеру с модулями разрешением 32 Мп и 8 Мп, защиту от воды и пыли с соответствии со степенью IP68, стереодинамики, модуль NFC, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки на 70 или 80 Вт, а также основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 20 Мп и 12 Мп.