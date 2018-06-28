Xiaomi Mi 6X получил версию Hatsune Miku Special Edition

2018-06-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 6X Hatsune Miku Special Edition; [84]
Компания Xiaomi представила специальную версию смартфона Mi 6X в стиле вокалоида Hatsune Miku. Издание отличается голубой расцветкой, гравировкой на задней панели с Hatsune Miku, специальной упаковкой, стилизованным защитным чехлом, металлической карточкой, внешним аккумулятором на 10 000 мАч и темой оформления. Новинка появится в продаже 10 июля по цене 2099 юаней или около 20 тыс. рублей. Речь идет о версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что Xiaomi Mi 6X Аппарат оснастили металлическим корпусом, 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, мощным процессором Snapdragon 660, 4 либо 6 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ флеш-памяти, двойной камерой с 12-Мп сенсором Sony IMX486 и вспомогательным 20-Мп датчиком Sony IMX376, 20 Мп фронтальной камерой с возможностью распознавания лица пользователя, аккумулятором на 3010 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0 и портом USB-C.


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