Xiaomi Mi 7 готовит свой Face ID

Появилась информация о том, что мобильный телефон Xiaomi Mi 7 получит свой аналог Face ID, как у яблочного флагмана. Вот только пока что говорить об успехе устройства рано - технология и на iPhone X работает не совсем идеально, не говоря уже о китайском смартфоне, который далек от идеала. Но, если производитель решился на такие шаги, то у него есть на то свои причины. Например, пока что нет данных о производительности устройства - информации о начинке или камере нет, дизайн тоже под вопросом. Остается лишь надеяться, что производитель сумеет показать действительно крутой гаджет и что он будет конкурировать с другими продуктами на одном уровне. Технология считывания лица это круто, но большинству пользователей она не нужна, а отдавать деньги за то, что тебе не нужно - такое себе занятие. Теперь осталось только дождаться релиза.