Xiaomi Mi 7 получит двойную камеру и 8 ГБ оперативной памяти

В сети появились предполагаемые технические характеристики флагманского смартфона Xiaomi Mi 7, официальный анонс которого должен состояться в конце февраля на выставке MWC 2018. По словам источника, аппарат оснастят 5,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, топовым процессором Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графикой Adreno 630 и модулем обработки изображений Spectra 280, 6 и 8 ГБ оперативной и 64 и 128 ГБ встроенной памяти, сдвоенную 16 Мп основную камеру, аккумулятором на 4480 мАч, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели.