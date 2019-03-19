Xiaomi Mi 8 Lite получил глобальную стабильную версию MIUI 10

Компания Xiaomi начала распространение глобальной версии прошивки MIUI 10 на базе операционной системы Android 9.0 Pie для смартфона Xiaomi Mi 8 Lite. Ранее была доступна только китайская версия MIUI 10 на базе девятой версии Android. Глобальная стабильная прошивка версии 10.2.2.0 имеет размер около 1,7 ГБ. Прошивка привносит обновленный интерфейс, новый дизайн иконок, системные звуки, систему навигации на базе жестов, адаптивный аккумулятор, адаптивную яркость экрана и другие нововведения.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 Lite оснащается сдвоенной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп, восьмиядерным процессором Snapdragon 660, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, 6,26 дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, аккумулятором на 3350 мАч и сканером отпечатков пальцев.