Xiaomi Mi 8 SE недорогой смартфон

В тыльную панель встроена основная камера, имеющая в своем арсенале оптические блоки на 12 МП и 5 МП. Также гаджет снабжен дактилоскопическим сканером для идентификации владельца, симметричным портом USB-C, модулем геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС и поддерживает беспроводные соединения Bluetooth 5 LE и Wi-Fi 802.11ac. Батарея телефона имеет емкость 3120 мАч.AMOLED-экран устройства имеет размер 5,88 дюйма и необычный формат 18,7:9. Четкость изображения составляет 2244 × 1080 пикселей. Дисплей имеет вырез в верхней части по образцу iPhone X. Там находится селфи-камера разрешением 20 МП.В электронной начинке задействован новейший 8-ядерный чипсет Snapdragon 710 от Qualcomm, способный развивать частоту 2,2 ГГц. За управление графикой в схеме отвечает ускоритель Adreno 616. Стоимость смартфона составит 312 долларов.