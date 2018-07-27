Xiaomi Mi 8 SE за 340 баксов

Многие пользователи уверены, что современный флагман стоит дорого и это адекватное положение дел. Однако, некоторые компании вполне могут выпускать крутые устройства и просить за них небольшие суммы денег. Тот же Xiaomi Mi 8 SE — достаточно крутой смартфон, со стильным корпусом, хорошей камерой и производительным железом. Стоит такой продукт с накопителем на 128 гигабайт всего 340 долларов. Это на тысячу долларов дешевле, чем iPhone X, хотя в плане производительности в играх или программах они будут практически одинаковыми. Стоит ли переплачивать за популярный бренд, если есть Xiaomi с довольно хорошим качеством? Довольно спорный вопрос, на который каждый отвечает для себя сам. Но, Xiaomi Mi 8 SE выглядит действительно очень и очень привлекательно, стоит присмотреться, если давно хотели себе интересный девайс.