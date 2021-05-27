Xiaomi Mi 9 обновили до финальной версии MIUI 12.5

Компания Xiaomi начала распространение финальной версии фирменной надстройки MIUI 12.5 для смартфона Mi 9. Пока речь идет о китайской версии устройства. Размер апдейта составляет 2,6 ГБ. Из нововведений отметим обновленный интерфейс, улучшенную стабильность работы, очередную порцию суперобоев, новые системные звуки и т.д.

Напомним, что позапрошлогодний Xiaomi Mi 9 характеризуется 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 855, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп, селфи-камерой на 24 Мп, а также батареей на 3300 мАч.
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