Xiaomi Mi 9 получит сканер в дисплее

Длительное время в сети обсуждали возможность реализации сканера отпечатков пальцев, который будет встроен в экран смартфона. Однако, многие были уверены, что подобные технологии еще не скоро появятся и что никто не сможет реализовать что-то подобное в смартфоне для массового потребителя. Сейчас таких смартфонов очень много и буквально каждый второй производитель уверен, что эта функция интересна его потенциальному покупателю. Теперь в сети появились данные, что в смартфоне Xiaomi Mi 9 тоже будет использоваться эта фишка. Производитель решил, что можно выпускать крутой флагман без дополнительных элементов на лицевой панели. Пока что новость выглядит как слух, но можно быть уверенным в том, что новинка действительно получит такой вот дисплей со встроенным сканером.