Xiaomi Mi 9 с тройной камерой показали на концепт-рендерах

В сети появились новые концепт-изображения флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, официальны дебют которого ожидается в первом квартале 2019 года. Устройству прочат 6,2-дюймовым дисплей, который будет занимать 95% площади передней панели, тройную камеру на 48 (объектив с апертурой F/1,6), 20 и 12 Мп, топовый процессор Snapdragon 8150, до 10 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти, защиту от пыли и влаги по стандарту IP68, поддержку сетей 5G, аккумулятор на 4000 мАч и поддержку беспроводной зарядки.