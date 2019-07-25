Xiaomi Mi 9T Pro показал производительность на уровне игрового Black Shark 2 Pro

Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro еще не появился в продаже, но сегодня его протестировали в популярном бенчмарке Geekbench. Аппарат, построенный на восьмиядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 855 набрал 3499 баллов в однопоточном тестировании и 11018 баллов в многопоточном. Что любопытно, геймерский смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный Snapdragon 855 Plus, набрал 3632 и 11304 балла соответственно. То есть, разница в производительности между смартфонами оказалась минимальной. Старт международных продаж Xiaomi Mi 9T Pro ожидается в августе, в то время как его клон Redmi K20 Pro вовсю продается в Китае.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.