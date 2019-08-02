Xiaomi Mi 9T Pro приедет в Европу уже в этом месяце

Подтверждение существования Xiaomi Mi 9T Pro нашли в приложении ShareMe.

Польские ритейлеры признались, что готовятся к релизу и началу продаж после 20 августа. Когда смартфон приедет в другие страны — пока неизвестно, но, например, в Испании это может быть раньше 20 августа. Главное отличие Xiaomi Mi 9T Pro от обычного Mi 9T — топовый процессор Snapdragon 855. Смартфон также должен получить 6,4-дюймовый OLED-дисплей без вырезов и отверстий, 20-мегапиксельную выдвижную фронтальную камеру, тройную основную камеру (48 Мп + 12 Мп + 8 Мп) и батарею на 4000 мАч с быстрой зарядкой (27 Вт).