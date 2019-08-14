Xiaomi Mi 9T Pro выйдет 20 августа

Длительное время пользователи ждали релиза нового смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, который является глобальной версией китайского флагмана K20 Pro. Однако, у китайской версии есть некоторые ограничения и заказывать смартфон из Китая не очень хотелось. Теперь же появилась информация о том, что производитель планирует глобальную версию смартфона, которая называется уже Xiaomi Mi 9T Pro, выпустить в Европе 20 августа. Это значит, что буквально к концу августа этот смартфон будет уже во всех магазинах европейских стран по вполне разумной стоимости. И если вы хотите мощный процессор за вменяемые деньги, то самое время посмотреть в сторону данного гаджета. Он очень даже хорош за свои деньги, тем более на фоне конкурентов с дикими ценниками.