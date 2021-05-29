Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 получили обновление Android 11

Китайская компания Xiaomi выпустила обновление Android 11 для смартфона Mi 9T и Redmi K20, который продавался на западных рынках.

Оригинальный китайский Redmi K20 получил обновление Android 11 в феврале месяце. А смартфон Mi 9T, который в некоторых регионах является другим названием Redmi K20, только начал получать обновление до Android 11.

Последнее обновление системы для этого смартфона получил номер сборки V12.1.2.0.RFJMIXM и сборка программного обеспечения помечена как "Стабильная бета" и "Mi Pilot". Это означает, что он выпущен только для тестеров Mi Pilot. Обновление скоро должно достичь всех пользователей, а также региональных вариантов Mi 9T / Redmi K20 в ближайшие дни.
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