Xiaomi Mi 9X появится в апреле

Xiaomi планирует выпустить Mi 9X апреле. Ожидается, что Mi 9X будет поставляться с 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD. На задней панели ​​тройная камера, состоящая из основного датчика 48MP, широкоугольного объектива 13MP и телеобъектива 8MP. Спереди 32 MP селфи-камерой.

Телефон может работать на чипсете Snapdragon 675 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 3000 мАч будет поддерживать быструю зарядку 18 Вт. Смартфон будет работать на MIUI 10 поверх Android 9 Pie.