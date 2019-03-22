Xiaomi Mi A3 будет поставляться со сканером отпечатков пальцев на дисплее

Компания Xiaomi планирует снабдить последнюю технологию сканера отпечатков пальцев на дисплее, в свои будущие смартфоны среднего класса.

Отчеты разработчиков XDA показали, что как минимум три новых телефона с технологией отпечатка пальца на дисплее были обнаружены во время тестирования, два из них с кодовыми именами, указывающими на Android One это Xiaomi Mi A3 и Xiaomi Mi A3 Lite. Эти телефоны имеют кодовые названия «pyxis», «bamboo_sprout» и «cosmos_sprout», с суффиксом _sprout, который можно увидеть на устройствах в программе Android One. Технология сканера отпечатков пальцев под дисплеем не так уж и дорога. В настоящее время технологией обладают только флагманские серии Mi 8 и Mi 9, а также новейший игровой смартфон Black Shark 2.