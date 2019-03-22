Xiaomi Mi A3 будет поставляться со сканером отпечатков пальцев под экраном

Последняя технология, которую Xiaomi хочет донести до среднего класса - это сканер отпечатков пальцев. Отчеты разработчиков XDA показали, что как минимум три новых телефона с технологией FOD были обнаружены для тестирования оборудования, два из них с кодовыми именами, указывающими на Android One. Скорее всего, это Xiaomi Mi A3 и Xiaomi Mi A3 Lite и одна из их китайских версий. В настоящее время технологией обладают только флагманские серии Mi 8 и Mi 9, а также новейшая Black Shark 2.

Устройства также могут получить 32-мегапиксельные фронтальные камеры. Все три телефона будут доступны в разных конфигурациях оперативной памяти и должны иметь как минимум две задние камеры.