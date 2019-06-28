Xiaomi Mi A3 внешне будет похож на Xiaomi CC9

В сети появились очередные слухи о новом смартфоне компании Xiaomi по программе Android One.

Как сообщает индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), Xiaomi Mi A3 внешне будет очень сильно напоминать смартфон Xiaomi CC9. Возможно, новинка станет его глобальной версией. Смартфон получит стеклянный корпус с градиентными расцветками, закруглённые края задней панели и тройную вертикально расположенную основную камеру.

Напомним, Xiaomi Mi A3 приписывают дисплей с отверстием в экране для 32-мегапиксельной фронтальной камеры, чип Qualcomm Snapdragon 712, как у Mi 9 SE, батарею на 4000 мАч c 18-ваттной зарядкой и камеру с главным сенсором Sony IMX582. Предположительно, аппарат представят этим летом вместе с упрощённой версией Mi A3 Lite. Работать новинки будут на «чистой» версии ОС Android 9 Pie.