Xiaomi Mi Band 7 получает сертификат SGS-CEBEC перед глобальным запуском

Xiaomi сделала еще один шаг к выпуску Mi Band 7. Mi Band 7 будет выпущен с большим дисплеем, чем его предшественник, чья панель имела ширину 1,56 дюйма. Предположительно, Mi Band 7 будет занимать больше места, чем Mi Band 6.

Недавняя патентная заявка, поданная Xiaomi в Китае предполагает, что Mi Band 7 не очень похож на своего предшественника. Вместо этого представленный дизайн больше напоминает Honor Watch S или Huawei Watch FIT с 1,64-дюймовыми дисплеями. Как показано на скриншоте ниже, в одном из отчетов сообщается, что Mi Band 7 может заряжаться при напряжении 5 В. Еще неизвестно, какой аккумулятор Xiaomi используется в Mi Band 7, но нет никаких сомнений предполагать, что разработчик увеличил емкость своего предшественника.