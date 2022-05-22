Xiaomi Mi Band 7 получит крупный экран

В сети появились фотографии коробки фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7, который еще не был представлен официально. Упаковка подтвердила некоторые характеристики устройства. Так, например, браслет получил батарею 180 мАч, хотя инсайдеры говорили о 250 мАч. А вот AMOLED-дисплей оказался даже больше, чем предполагалось – на 1,62-дюйма против 1,56-дюйма в утечках.

Также отметим пульсоксиметр, фирменный голосовой помощник, поддержку более 100 режимов тренировок, отслеживание качества сна и защиту от воды в соответствии со степенью 5ATM. Цена вариант с поддержкой NFC должна составить 40 долларов. Официальный релиз Mi Band 7 запланирован на 24 мая.

Анонсированы новые смарт-часы BoAt Watch Primia…
Анонсированы новые смарт-часы BoAt Watch PrimiaОдин из самых популярных в Индии брендов умных носимых устройств, boAt выпустил в Индии новые бюджетные с…
Xiaomi Haylou выпустила умные часы Haylou RS4 Plus…
Xiaomi Haylou выпустила умные часы Haylou RS4 PlusHaylou, партнер Xiaomi, выпустила свой новейшие умные часы Haylou RS4 Plus. Часы оснащены некоторыми функ…
OnePlus Nord Watch замечены на официальном сайте…
OnePlus Nord Watch замечены на официальном сайтеСообщается, что OnePlus работает над умными часами под брендом Nord. Сегодня OnePlus Nord Watch были заме…
Умные часы Huawei Watch GT 3 Pro официально представлены…
Умные часы Huawei Watch GT 3 Pro официально представленыHuawei представила ряд новых продуктов на крупной конференции в Китае. Среди них новая флагманская серия …
Samsung Galaxy Watch5 будет иметь встроенный термометр…
Samsung Galaxy Watch5 будет иметь встроенный термометрSamsung работает над добавлением термометра в новую серию Galaxy Watch5. Это будет полезно для выявления …
Выпущены умные часы BoAt Watch Blaze с процессором Apollo 3…
Выпущены умные часы BoAt Watch Blaze с процессором Apollo 3BoAt выпустила BoAt Watch Blaze — совершенно новые доступные смарт-часы со специальной стартовой ценой. У…
Представлены бюджетные смарт-часы BoAt Watch Primia…
Представлены бюджетные смарт-часы BoAt Watch PrimiaПредставлены современные смарт-часы BoAt Watch Primia, которые оснащены достойным набором характеристик и…
Xiaomi Mi Band 7 получит крупный экран…
Xiaomi Mi Band 7 получит крупный экранВ сети появились фотографии коробки фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7, который еще не был представлен офиц…
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
Обзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OSОбзор Amazfit GTR 3 Pro. Умные часы с премиальным наполнением на Zepp OS
Обзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 днейОбзор HUAWEI WATCH GT 3. Стильные умные часы с автономностью до 14 дней
Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple WatchОбзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch
Обзор Cubot N1. Недорогие умные часыОбзор Cubot N1. Недорогие умные часы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor