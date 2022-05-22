Xiaomi Mi Band 7 получит крупный экран

В сети появились фотографии коробки фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 7, который еще не был представлен официально. Упаковка подтвердила некоторые характеристики устройства. Так, например, браслет получил батарею 180 мАч, хотя инсайдеры говорили о 250 мАч. А вот AMOLED-дисплей оказался даже больше, чем предполагалось – на 1,62-дюйма против 1,56-дюйма в утечках.

Также отметим пульсоксиметр, фирменный голосовой помощник, поддержку более 100 режимов тренировок, отслеживание качества сна и защиту от воды в соответствии со степенью 5ATM. Цена вариант с поддержкой NFC должна составить 40 долларов. Официальный релиз Mi Band 7 запланирован на 24 мая.