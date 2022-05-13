Xiaomi Mi Band 7 прошел сертификацию

Xiaomi Mi Band 7 станет преемником прошлогоднего Mi Band 6. Согласно прошлым сообщениям, фитнес-трекер следующего поколения уже находится в производстве и получил несколько сертификатов.

Согласно утечкам, Xiaomi Mi Band 7 будет доступен в стандартном и варианте с NFC. Xiaomi Mi Band 7 будет оснащен 1,56-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 490 x 192 пикселей. Предполагается, что устройство оснащено функцией постоянно включенного дисплея. Ожидается, что фитнес-трекер будет питаться от аккумулятора емкостью 250 мАч. Самым большим обновлением Xiaomi Mi Band 7 является то, что он может поставляться со встроенным GPS. Это позволит пользователям записывать занятия на свежем воздухе, такие как бег, ходьба, без использования смартфона. Также сообщается, что устройство оснащено монитором кислорода в крови и режимами тренировок. Сообщается, что Xiaomi Mi Band 7 будет оснащен функцией интеллектуального будильника, которая автоматически разбудит пользователя от легкого сна за 30 минут до заданного будильника.