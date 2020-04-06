Китайская компания Xiaomi представила новые детские смарт-часики с названием Mi Bunny Children Watch 4.

Смарт-часы Mi Bunny Children Watch 4 получила две камеры, одна из которых является фронтальная а вторая боковая. Оба модуля имеют разрешение 5 Мп и снимают видео в HD.

Смарт-часы Xiaomi Mi Bunny Children Watch 4 оснастили 1.78 дюймовым AMOLED дисплеем.

С помощью смарт-часов Xiaomi Mi Bunny Children Watch 4 можно совершать звонки, отслеживать местоположение в 200 странах мира, также есть поддержка связи 4G LTE и NFC модуль для бесконтактных платежей.

За автономность смарт-часов отвечает аккумулятор ёмкостью 920 мАч, которого хватит до восьми дней работы. Xiaomi Mi Bunny Children Watch 4 можно приобрести на AliExpress за 130 долларов.