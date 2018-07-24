Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3 выглядят интересно

Компания Xiaomi довольно часто выпускает какие-то странные продукты, которые не совсем понятно как подходят к общей стратегии компании. Тем не менее, новый продукт под названием Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3 нам очень даже понравился. Это умные часы для детей, которые поддерживают 4G и позволяют родителям следить за своим чадом. Очень крутая штука — вы можете контролировать местоположение своего ребенка через специальное приложение. Для этого нужно лишь открыть свой смартфон и посмотреть где ребенок находится на карте. Можно даже задать географические ограничения — если ребенок вышел за пределы двора, то ваш смартфон подаст сигнал и можно будет вернуть ребенка домой заметно быстрее. Очень крутой продукт, который стоит 90 долларов. Это дорого, но функции стоят того. Жаль, что корпус не из какой-то прочной стали.