Xiaomi Mi CC9 Meitu Custom Edition подешевел почти на $100

Компания Xiaomi довольно неожиданно снизила цену камерофона Mi CC9 Meitu Custom Edition до 285 долларов, при том что на момент релиза аппарат стоил 378 долларов. Напомним, что смартфон оснащается 8-ядерным процессором Snapdragon 710, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой с датчиком на 32 Мп и объективом с апертурой F/1,6, тройной тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп и продвинутыми алгоритмами Meitu, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 4030 мАч и быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.