Xiaomi Mi Gaming Laptop 3 и его функции

По имеющимся данным, Mi Gaming Laptop 3 получит IPS-дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц. Что касается процессора, это будет Intel Core i7 8-го или даже 9-го поколения. В качестве графической подсистемы производитель предложит несколько вариантов, от NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti до более мощной GeForce RTX 2060. Объем оперативной памяти будет достигать 8 ГБ, а встроенного накопителя — 512 ГБ в случае SSD и 1 ТБ в версиях с HDD.Компания Xiaomi готовится к скорому выпуску третьего поколения игрового ноутбука Mi Gaming Laptop. Отраслевые источники уже рассказали о предполагаемых технических характеристиках будущего устройства. В сравнении с нынешним вариантом ожидается заметный скачок в производительности.О стоимости новинки пока неизвестно.