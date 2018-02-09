Xiaomi Mi MIX 2S получит встроенный в экран сканер

Китайские сетевые источники поделились подробностями о дизайне и технических характеристиках смартфона Xiaomi Mi MIX 2S, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в экран, фронтальную камеру, смещенную в правый угол, двойную основную камеру на 12 Мп с оптическим зумом, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Корпус устройства будет выполнен из керамики. Официальный анонс Xiaomi Mi MIX 2S должен состояться на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.