Xiaomi Mi MIX 2S засветился на живых фото

2018-03-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi MIX 2S ; [65]
На просторах китайской социальной сети Weibo обнаружились живые фото, на которых, как утверждается, изображен смартфон Xiaomi Mi Mix 2S. Снимки демонстрируют безрамочный дизайн с вертикальной двойной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Что до характеристик, то смартфону прочат 6,01-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойную 12 Мп камеру с оптическим зумом, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3400 мАч и предустановленную ОС Android 8.0 Oreo. Официальный анонс Xiaomi Mi Mix 2S состоится 27 марта.


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