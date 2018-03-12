Xiaomi Mi MIX 2S засветился на живых фото

На просторах китайской социальной сети Weibo обнаружились живые фото, на которых, как утверждается, изображен смартфон Xiaomi Mi Mix 2S. Снимки демонстрируют безрамочный дизайн с вертикальной двойной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Что до характеристик, то смартфону прочат 6,01-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойную 12 Мп камеру с оптическим зумом, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3400 мАч и предустановленную ОС Android 8.0 Oreo. Официальный анонс Xiaomi Mi Mix 2S состоится 27 марта.