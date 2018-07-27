Xiaomi Mi Max 3 Pro не будет

На протяжении нескольких недель в сети гуляли слухи о новом смартфоне Xiaomi Mi Max 3 Pro, который вроде как разработчики должны были в самое ближайшее время анонсировать. Однако, теперь появились данные, что на самом деле такого смартфона не существует, просто его спутали с другой новинкой. Это довольно грустная новость, ведь пользователи уже начали откладывать средства на новый продукт, как вдруг сообщили, что это очередная модернизация линейки Redmi 5. Говорить о процессоре или оперативной памяти теперь смысла нет, ведь Xiaomi Mi Max 3 Pro интересовал пользователей своим дисплеем, а не начинкой или камерой. Будем ждать ближайшего анонса компании, чтобы рассказать вам о новом продукте. Однако, это уже совсем другая история о совершенно другом продукте.