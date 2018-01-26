Xiaomi Mi Max 3 показался на живых фото

Профильный ресурс SlashLeaks поделился живыми фотографиями смартфона Xiaomi Mi Max 3, который еще не был представлен официально. Судя по снимкам, нас ждет обязательный сейчас безрамочный дизайн с экраном с соотношением сторон 18:9. Отметим также отсутствие на верхней кромке 3,5-мм аудиоразъема, который имелся у предшественника.

По предварительным данным, Xiaomi Mi Max 3 оснастят 6,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 точек), двойной тыльной камерой 12+12 Мп, 5-Мп камерой для селфи, процессором Qualcomm Snapdragon 660, 3 или 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятором на 5500 мАч. Ориентировочная цена смартфона составляет 235 долларов.