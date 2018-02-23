Xiaomi Mi Max 3 с беспроводной зарядкой

Уже этой весной в продажу поступит смартфон Xiaomi Mi Max 3, о котором все говорят в интернете и пытаются выяснить основные фишки устройства. Как всегда, поставщиком полезной информации стали производители аксессуаров - появилось изображение, на котором неизвестный смартфон Xiaomi лежит на беспроводной зарядке. Это крутая реализация, которая сейчас будет использоваться на всех смартфонах. В принципе, я бы не сказал, что это новость, ведь беспроводная зарядка была и раньше, просто теперь ее стали использовать чаще и все хотят отказаться от проводов в своем смартфоне - сначала забыли о проводных наушниках, теперь вот забыли про зарядку кабелем. Потом уберут вообще разъем microUSB или USB Type-C и можно будет спокойно пользоваться устройством, не переживая о поломанных выходах. Мне такое будущее нравится.