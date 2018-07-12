Xiaomi Mi Max 3 выйдет в металлическом корпусе

Компания Xiaomi выпустила смартфон в этом году среднего варианта. Дисплей новинки имеет размер 6,9 дюйма. Электроника базируется на 8-ядерном мобильном чипсете (частота 1,8 ГГц). Набор памяти состоит из 4 ГБ «оперативки» и флэш-носителя на 64 ГБ. Кроме того, смартфон оснащен мощной батареей на 5400 мАч.Обращает на себя внимание скромный дизайн лицевой панели Mi Max 3. Разработчик не стал подражать корпорации Apple, поэтому никаких новомодных «бровей» в верхней части экрана не наблюдается. Передняя сторона новинки больше напоминает недорогие смартфоны модельного ряда Redmi 6. Задняя сторона девайса изготовлена из металла, а ее дизайн сделан по образцу свежих продуктов вендора: Mi Mix 2S, Mi 6X, Redmi Note 5 Pro. О стоимости смартфона пока неизвестно.