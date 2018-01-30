Xiaomi Mi Mix 2S может первым получить Snapdragon 845

2018-01-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Mix 2S; [94]
Уже меньше чем через месяц стартует выставка MWC 2018, на которой будут анонсированы смартфоны с новым топовым процессором Snapdragon 845. Предполагается, что флагманы Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ станут первыми устройствами на этом чипсете. Однако у китайских источников сегодня появилась противоположная информация. Утверждается, что первым смартфоном Xiaomi на Snapdragon 845 станет не Mi7, анонс которого ожидался этой весной, а Mi Mix 2S. Если эта информация соответствует действительности, то Mi Mix 2S может быть представлен раньше 25 февраля, когда стартует MWC 2018. Есть вероятность, что такой крупный анонс станет причиной переноса дебюта Mi 7. Впрочем, дождемся официальный заявлений от самой Xiaomi, благо потенциальных анонс ждать осталось недолго.


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