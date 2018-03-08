Xiaomi Mi Mix 2S с глянцевым корпусом

Мобильный телефон Xiaomi Mi Mix 2S попал на фотографии и оказалось, что он достаточно привлекательно выглядит, но очень уж он глянцевый. Не подумайте, я ничего не имею против глянцевых мобильных телефонов и выглядят они весьма стильно, но царапаются слишком уж быстро. Учитывая, что сейчас при покупке мобильного телефона каждый хочет получить максимум положительных эмоций и радости от всего происходящего, говорить про чехол какой-то на тыльной стороне даже не буду. Не для того вы покупаете смартфон за такие деньги, чтобы потом банально нацепить на него чехол и пользоваться продуктом в таком виде. С другой стороны, до официального анонса устройства говорить о его дизайне как-то рано. Давайте подождем официального релиза и тогда будем уже обсуждать вероятность появления царапин на тыльной стороне и все вот это.