Xiaomi Mi Mix 2S уже получил Android 9.0 Pie

Буквально позавчера компания Google выпустила операционную систему Android 9.0 Pie для смартфонов Google Pixel и Essential Phone (смартфон создателя Android), а уже сегодня настала очередь сторонних компаний. Китайские пользователи Xiaomi Mi Mix 2S сообщают о том, что они начали получать по воздуху прошивку MIUI 10 8.8.7, основанную на Android 9.0 Pie. Утверждается, что следующими моделями, которые получат обновление, станут Xiaomi Mi A1 и Mi A2. Напомним, что одной из главных особенностей Android 9.0 Pie является отсутствие возможности вернуться к старым прошивкам.

Xiaomi Mi Mix 2S оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, NFC и предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo.