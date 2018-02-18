Xiaomi Mi Mix 2S впервые показался на видео

Китайский техноблоггер с псевдонимом Keji Toutiao Jun опубликовал короткое видео, на котором, по его словам, показан работающий смартфон Xiaomi Mi Mix 2S. Достоверность этой утечки проверить сложно, ведь верхняя часть смартфона, где должен быть вырез в стиле iPhone X, в кадр не попала. Отметим нижний очень тонкий нижний отступ и систему управления в обновлённой MIUI, которая сильно похожа на жесты в iOS 11 для все того же iPhone X.

Что до технических характеристик, то недавние утечки сообщают о 5,99-дюймовом дисплее, топовом процессоре Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также фирменной оболочке MIUI 9. Официальный анонс Xiaomi Mi Mix 2S ожидается в конце февраля в рамках выставки MWC 2018.