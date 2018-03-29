Xiaomi Mi Mix 2s стоит своих денег

Мобильный телефон Xiaomi Mi Mix 2s покорил всех своей стоимостью. Конечно, многие не могут понять, что за смартфон от данного бренда просят 640 долларов в максимальной комплектации, но это вполне нормальная ситуация. Дело в том, что флагман компании получил крутую камеру (она снимает лучше iPhone X), получил топовый процессор, 6 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. Добавим сюда один из лучших дисплеев на рынке, добавим современную операционную систему и привлекательный корпус. То есть, это прямо топовое устройство, которое конкурирует с iPhone X, с Galaxy S9 и так далее. Только конкуренты при этом стоят около тысячи долларов, а тут всего 640 баксов. Стоит ли переплачивать за бренды, у которых то телефоны горят, то экран перестает работать? Это уже личное мнение каждого.