Xiaomi Mi Mix 3 и его функции

Компания Xiaomi выпустила мощный флагман в этом году. Электронная схема флагмана изготовлена на базе самого мощного на сегодняшний день мобильного чипсета Qualcomm Snapdragon 845. Программным интерфейсом, возможно, послужит 9-й релиз Android P. Эта операционная система пока что тестируется, но через несколько месяцев будет окончательно готова к использованию. Среди интересных особенностями новых флагманских версии можно отметить под экранный сканер отпечатков пальцев и систему выдвижных камер.По информации портала, китайский производитель намерен выпустить стандартный вариант смартфона с обычным и керамическим корпусом, а также специальную версию гаджета Ferrari Edition.Интернет-портал Android Pure опубликовал важную информацию о топовом смартфоне Xiaomi Mi Mix 3. Стоимость смартфона уже известна 179 долларов.