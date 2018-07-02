Xiaomi Mi Mix 3 с выдвижной камерой показался на рендере

На прошлой неделе мы публиковали рендер полностью безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 3 и задавались вопросом о том, куда инженеры Xiaomi дели фронтальную камеру. Ответ пришел сегодня. Как сообщают сетевые источники, китайский производитель остановился на решении с выдвижной камерой, как у Vivo NEX. Отмечается, что соответствующий патент был получен Xiaomi еще в 2015 году. Что до сканера отпечатка пальцев, то он, скорее всего, будет расположен под дисплеем. Официальный анонс Xiaomi Mi Mix 3 ожидается осенью этого года.