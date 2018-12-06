Xiaomi Mi Mix 3 стал первым смартфоном на топовой SoC Snapdragon 855

Вчера компания Qualcomm официально представила топовую платформу Snapdragon 855, а сегодня был показан первый смартфон на её основе – Xiaomi Mi Mix 3. Да, этот смартфон-слайдер официально дебютировал еще в конце октября и работает он на процессоре Snapdragon 845. Однако во время презентации была показана версия с модемом 5G и вот она как раз оснащается новым чипсетом Qualcomm. Просто во время официального анонса Xiaomi не могла объявить название еще не представленной официально платформы из-за действия эмбарго. Другое дело, что пока не сообщается дата появления Mi Mix 3 с поддержкой 5G в продаже.

Напомним, что смартфон также оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп(Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле и аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой.