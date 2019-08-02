Xiaomi Mi Mix 4 может получить обратную беспроводную зарядку

На днях директор Xiaomi по новым продуктам Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas) обещал, что новый флагман Mi Mix 4 будет заряжаться быстрее, чем Mi 9. То есть беспроводная зарядка у Mi Mix 4 явно будет, но, возможно, она будет еще и обратной.

В коде бета-версии MIUI нашли упоминание той самой обратной беспроводной зарядки. В описании говорится, что пользователи смогут «использовать смартфон для беспроводной зарядки других устройств». Кроме того, эта функция будет «автоматически отключена, если зарядка не начинается в течение 90 секунд», чтобы зря не растрачивать заряд аккумулятора. Какая именно модель получит такую зарядку — неизвестно, но, скорее всего, это будет Xiaomi Mi Mix 4.