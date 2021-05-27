Xiaomi Mi Mix 4 получит две батареи по 2430 мАч

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о флагманском смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит две батареи ёмкостью по 2430 мАч. Также устройству прочат технологичную подэкранную камеру, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 888 Pro, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком Samsung HM разрешением 108 Мп, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью как минимум 100 Вт.