Xiaomi Mi Mix Fold получает большое закрытое бета-обновление MIUI 13

Первый складной телефон Xiaomi Mi Mix Fold только что получил крупное закрытое бета-обновление MIUI 13, которое содержит множество улучшений, которые лучше взаимодействовать на большой площади 8-дюймового внутреннего AMOLED-дисплея.

В новом обновлении для Android 12 представлен переработанный макет рабочего стола для основного дисплея с оптимизацией для режима рабочего стола с двумя экранами. Многозадачность также улучшена благодаря новым параллельным окнам и параметрам окон произвольной формы. Есть новый жест тремя пальцами, который активирует разделенный экран. Другие аспекты, такие как Центр управления, получили измененный макет. Системные приложения, такие как калькулятор, файловый менеджер, галерея, часы, диктофон и другие, также были обновлены.
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