Xiaomi Mi Note 10 Lite и Redmi K30 Ultra получат обновление MIUI 12.5

Xiaomi ранее выпустила обновление MIUI 12.5 для ряда подходящих устройств.

Последний смартфон который присоединился к этому списку - это смартфон Redmi K30 Ultra и Mi Note 10 Lite. Смартфон Redmi K30 Ultra начал получать обновление MIUI 12.5 с номером сборки V12.5.3.0.RJNCNXM, которое включает в себя OC Android 11.

Точно также смартфон Xiaomi Mi Note 10 Lite получил обновление MIUI 12.5 с номером сборки V12.5.1.0.RFNMIXM. Стоит отметить, что недавно выпущенные сборки программного обеспечения для обоих этих смартфонов сейчас находятся в фазе стабильного бета-тестирования. Это означает, что обновление рассылается партиями для нескольких избранных пользователей.
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