Xiaomi Mi Note 10 Lite обновили до MIUI 12.5

Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии надстройки MIUI 12.5 для глобальной версии Xiaomi Mi Note 10 Lite. Апдейт размером 957 МБ доступен в рамках программы Mi Pilots, которая призвана выявить ошибки. Если серьезных проблем обнаружено не будет, пользователей ждет полномасштабное обновление. Оболочка MIUI 12.5 на базе Android 11 увеличивает производительность, улучшает плавность работы, а также, помимо остальных нововведений, привносит майский патч безопасности Android.

Напомним, что Xiaomi Mi Note 10 Lite характеризуется 6,47-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 730G, батареей ёмкостью 5260 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт, а также квадрокамерой с главным модулем Sony IMX686 на 64 Мп, сверхшириком на 8 Мп, 5 Мп телефото-модулем и 2 Мп макрокамерой.
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