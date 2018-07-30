Xiaomi Mi Note 5 может получить прозрачную заднюю панель

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне Xiaomi M1807EBA, которым, как утверждает источник, является Xiaomi Mi Note следующего поколения. Судя по фото, аппарат почти не отличается от появившегося сегодня в продаже Mi 8 Explorer Edition с «прозрачной» задней панелью. Вполне возможно, что Xiaomi Mi Note 5 (в Китае боятся цифры 4) окажется тем самым смартфоном на платформе Snapdragon 710, слухи о котором ходили уже давно. Однако в таком случае аппарат будет почти идентичен модели Mi 8 SE. Другие источники и вовсе утверждают, что Mi Note 5 будет построен на представленной в начале прошлого года платформе Snapdragon 835, однако это кажется нам маловероятным.