Xiaomi Mi Notebook 14 IC оценен в $600

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков моделью Xiaomi Mi Notebook 14 IC, которая присоединяется к выпущенным в прошлом году Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition. От этих ноутбуков новинка отличается более толстыми рамками и встроенной в корпус камерой, в то время как вышеуказанные лэптопы комплектовались внешней камерой Mi Webcam HD. Ноутбук также оснастили чипом Intel Core i5-10210U со встроенной графикой Intel UHD 620 или дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce MX250, 14-дюймовым дисплеем разрешением FullHD с антибликовым покрытием и углами обзора 178 градусов, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем на 512 ГБ, корпусом массой 1,5 кг и временем автономной работы до 10 часов. Цена на ноутбуки стартует от 600 долларов.

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