Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition оценен в $470

Компания Xiaomi пополнила ассортимент ноутбуков недорогой моделью Xiaomi Mi Notebook 14 e-Learning Edition, которая оценена в 470 долларов для первых покупателей. Новинка характеризуется 2-ядерным чипом Intel Core i3-10110U 10-го с тактовой частотой до 4,1 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 620, 8 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2666 МГц, твердотельным накопителем SATA 3 вместимостью 256 ГБ, 14-дюймовый дисплеем с разрешением Full HD, антибликовым покрытием, соотношением сторон 16:9 и углами обзора 178°, веб-камерой с разрешением HD, двумя динамиками мощностью по 2 Вт, поддержкой DTS, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, двумя интерфейсами USB-A (USB 3.1 Gen 1), одним USB-A (USB 2.0), HDMI, 3,5-мм разъемом, аккумулятором на 46 Втч, цельнометаллическим корпусом массой 1,5 кг и размерами 323:228:17,95 мм, а также предустановленной ОС Microsoft Windows 10 Home.

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