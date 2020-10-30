Xiaomi Mi Notebook 14 с процессором Core i3 10-го поколения скоро появится в продаже

Несколько месяцев назад Xiaomi анонсировала ноутбуки Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition. Первый оснащен процессором Core i5 10- го поколения, а второй процессором Core i7 того же поколения. А теперь китайская компания готовится к выпуску нового ноутбука Mi Notebook 14 на базе процессора Intel Core i3 10- го поколения.

Изображение показывает, что версия Core i3 Mi Notebook 14 имеет 256 ГБ хранилища SSD и встроенную веб-камеру. Также Mi Notebook 14 Core i3 edition очень легкое устройство, которое весит всего 1,5 кг. Стоимость ноутбука пока что не разглашается. Мы лишь можем предположить что новинка получит стартовую цену от 473 доллара США.