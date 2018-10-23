Xiaomi Mi Notebook выпустили в белом корпусе

Компания Xiaomi уже длительное время радует нас крутыми продуктами, которые не только стоят адекватных денег, но и выглядят привлекательно. Теперь в продажу поступил ноутбук Xiaomi Mi Notebook, выполненный в белом цветовом варианте. Белоснежный корпус выглядит очень стильно и интересно, правда есть вопрос практичности — насколько быстро белый корпус и белая клавиатура будут испачканы руками. Диагональ дисплея у ноутбука составляет 15,6 дюймов, установлен процессор Intel Core i5 и приличного объема встроенный накопитель. В базовой версии ноутбук стоит всего 660 долларов и за эти деньги вы получаете отличное решение на все случаи жизни. Особенно продукт будет интересен студентам, школьникам и преподавателям — клавиатура шикарная, работать на ней одно удовольствие.